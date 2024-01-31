США та Німеччина виступають за те, щоб відкласти запрошення України до НАТО [ Редагувати ]
Проти запрошення України приєднатися до НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні виступають уряди США та Німеччини. Натомість, вони вважають, що пріоритетним завданням є продовження постачання Україні зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє видання Foreign Policy, посилаючись на десятки посадовців, які мають досвід роботи у цьому напрямку.
Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але їхні зусилля стикаються із значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини, – йдеться в публікації.
Західні представники НАТО, основні серед яких перебувають у Вашингтоні та Берліні, вважають, що розпочинати процес прийняття України до Альянсу рано, оскільки триває війна з росією. США та Німеччина, що є основними донорами військової та економічної допомоги Україні, наполягають на тому, що Україна повинна приєднатися до НАТО, але зараз не є найбільш відповідним часом для початку цього процесу.
Американські та німецькі урядовці вважають, що об'єктивною метою є продовження передачі зброї та боєприпасів Україні для забезпечення її здатності продовжити опір росії в найближчій перспективі.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "на певному етапі" хоче запросити Україну стати повноцінним членом НАТО.
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