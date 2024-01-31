Україна повернула з полону 207 військовослужбовців [ Редагувати ]
У середу, 31 січня, Україна повернула додому 207 військовополонених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України, - написав президент.
Також він подякував за сприяння Кирилу Буданову, Андрію Єрмаку, Василю Малюку та Ігорю Клименку.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вдалося повернути багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.
Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента - повернути всіх, - написав він.
Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. Наразі Україні вдалося повернути 3 035 військовополонених
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