На Сумщині правоохоронці затримали шахрая, який вимагав хабар у дружини військовополоненого [ Редагувати ]
Слідчі Головного управління Національної поліції в Сумській області, спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Сумській області та за процесуальним керівництвом Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, повідомили 37-річному мешканцеві Сумської області про підозру у незаконному одержанні вигоди для себе з метою впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (згідно з ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
Про це повідомили у Національній поліції України.
Зловмисник переконав дружину військовополоненого, що може вплинути на рішення щодо першочергового включення її чоловіка до списків обміну для швидкого повернення з полону. Зловмисник представився військовослужбовцем та заявив, що він має особисті звʼязки зі службовими особами, що займаються пошуком і обміном військовополонених. Підозрюваний, вигадуючи різні приводи, змушував жінку протягом кількох місяців перераховувати йому кошти на суму 70 000 гривень.
Вирішивши збагатитися ще більше, чоловік висунув вимогу потерпілій щодо додаткових 30 000 гривень, частина яких, як стверджував він, мала бути направлена на "вирішення питання". Під час передачі грошей зловмисник був затриманий правоохоронцями.
Виявилося, що фігурант є сержантом однієї з військових частин, який не повернувся на службу після лікування. Дезертирство може призвести до позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, у середу, 31 січня, Україна повернула додому 207 військовополонених.
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