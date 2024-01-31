По всій Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу [ Редагувати ]
В усіх областях України через зліт російського винищувача МіГ-31К оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові публіки.
Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області, - йдеться у повідомленні.
Повітряники закликали громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Також повідомляють, що у повітрі одразу 6 бортів МіГ-31к.
Нагадаємо, російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.
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