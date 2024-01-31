50-ий обмін полоненими з рф: Зеленський зробив заяву та показав зворушливе відео [ Редагувати ]
У середу, 31 січня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладатиме всіх зусиль для того, щоб повернути кожного громадянина з полону у росії. Про це йдеться у зверненні президента, опублікованому в Telegram.
Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції.
Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Україні це вже 50-ий обмін полоненими. Україні вдалось повернути з російського полону 3035 громадян.
Ми дуже часто чули - в різні моменти, - що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого.
Нагадаємо, що Україна повернула з полону 207 військовослужбовців.
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