Представник ГУР Андрій Юсов розповів про те, що серед полонених, яких сьогодні обміняли, не було людей, які нібито перебували на літаку Іл-76. Про це повідомляє "Голос Америки".

росіяни стверджують, що 24 січня на збитому літаку Іл-76 перебували 65 українських полонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи. російські пропагандисти опублікували список цих людей.

А Координаційний штаб з питань поводження з полоненими своєю чергою підтвердив, що людей із цього списку дійсно планували обміняти 24 січня.

Проте, за словами представника ГУР, під час сьогоднішнього обміну, українців, які зазначались, як ті, що перебували на борту літака, не було.

Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з полону 207 військовослужбовців.