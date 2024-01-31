Ринок землі в Україні відкрився 1 липня 2021 року. Перші два з половиною роки купувати землю могли тільки фізичні особи, а з 1-го січня 2024 року ринок відкрився для юридичних осіб. Ліміт - 10 тис. га в одні руки як для фізичних, так і юридичних осіб.

За понад два роки з моменту відкриття ринку сільгоспземель в умовах повномасштабної війни росії проти України вартість землі зросла на 10%.

Українці знають ціну землі й не поспішають її продавати. Відтоді лише 1% сільськогосподарських земель потрапили в обіг. З них 99,5% залишились в аграрному виробництві.

У державній власності залишилось наразі лише 750 тис. га, а в комунальній є ще близько 4 млн га, які передані

в оренду приватним агровиробникам і не підлягають безоплатній передачі ветеранам.

Цього не вистачить навіть для захисників, не кажучи вже про інші категорії громадян, які згідно з Земельним кодексом України мають право на "безкоштовні" 2 га.

Ціни на землю повільно знижуються

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю в Україні у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника 2022 року (32 8 тис. грн/га). Про це свідчать дані аналітичного огляду ринку землі від Київської школи економіки.

У четвертому кварталі 2023 року середньозважена ціна на сільськогосподарську землю знизилась на 2% у порівнянні з попереднім кварталом - з 38,5 тис. грн/га до 37,7 тис. грн/га.

Зниження цін не стосувалося земель з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва", які навпаки - здорожчали з 39,1 тис. грн/га у третьому кварталі до 39,4 тис. грн/га у четвертому.

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю зросла впродовж 2023 року на 8,3%, випередивши річні темпи інфляції в Україні (5,1%).

Середня ціна на всі землі у грудні 2023 року становила 37,0 тис. грн/га, на "товарні" землі - 39,4 тис. грн/га, проти 38,0 тис. грн/га та 39,3 тис. грн/га у листопаді.

У доларовому еквіваленті ціни у грудні минулого року знизились на усі без виключення види сільгоспземель через девальвацію гривні. Аналогічне падіння цін спостерігалося у грудні 2022 та 2021 років.

Середньозважена вартість купівлі-продажу земельних ділянок у четвертому кварталі 2023 року орієнтовно дорівнює вартості 5 років оренди земельних ділянок через електронні аукціони.

Такий незначний розрив між цінами купівлі та цінами оренди земель свідчить про те, що офіційні ціни купівлі-продажу можуть бути заниженими та не відображати реальної ринкової вартості земельних ділянок.

У регіональному розрізі найвищі ціни на землю у 2023 році спостерігалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях.

Найнижчі - в областях, які найбільше потерпали від окупації або бойових дій - Луганській, Запорізькій та Херсонській.

Високі ціни в західних областях України, ймовірно, повʼязані не стільки з високою якістю ґрунтів в цих регіонах, а з накладеними обмеженнями на ринку, що призводять до високих транзакційних витрат. За словами учасників ринку, ціни на оформлення угоди коливаються в діапазоні 12-15 тис. грн за угоду.

Враховуючи, що в середньому розмір успадкованої "товарної" ділянки у Львівській області становить 0,5 га, а в Івано-Франківській області - 0,4 га, вартість земельної ділянки може бути співмірною із витратами на оформлення угоди, і це може просто "відбивати бажання" укладати та реєструвати подібні угоди.

Через це угоди купівлі-продажу в цих областях укладаються з більшими ділянками (в середньому 0,7 га в Івано-Франківській області, і 1 га у Львівській, що практично вдвічі більше за розмір успадкованих ділянок) та ділянками, що мають, ймовірно, кращі ґрунти, що і спричиняє високі середні ціни в цих регіонах.

Гіпотезу, що високі ціни в цих регіонах спричинені виключенням менш коштовних ділянок з обігу, також підтримує статистика щодо відсотка земель в обігу. У цих двох областях найменш ліквідний ринок землі в усій Україні (за виключенням Донецької та Луганської областей), частка земель в обігу складає менш як 0,5% для обох регіонів.

Для всього 2023 року властива тенденція укладання угод за ціною, що майже не відрізняється від нормативної грошової оцінки (НГО). У четвертому кварталі 53% угод укладались за ціною, що не відрізняється від НГО більш ніж на 2%.

Вплив російського вторгненя на ринок землі

Повномасштабне вторгнення росії в Україну негативно вплинуло на ринок сільгоспземель. У 2023 році ринок частково відновився, однак його щоденні обсяги менші, ніж до повномасштабного вторгнення. У другій половині

2023 року в середньому щоденно укладалось угод купівлі-продажу на 529 га, або на 37% менше, ніж до лютого 2022-го.

Падіння, а згодом і відновлення ринку після лютого 2022 року відбувалось нерівномірно по Україні. На територіях, окупованих або охоплених бойовими діями, ринок землі де-факто зупинився.

Для Харківської, Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей обсяг проданої землі скоротився на 73% і більше. У Чернігівській і Сумській областях, які суттєво постраждали від вторгнення РФ, обсяги ринку знизились на 32-38%. У центральних регіонах України ринок зменшився на 10-30%.

Західні регіони України, навпаки, демонстрували зростання, перевершивши показники до повномасштабного вторгнення. Так, у Рівненській області зростання обсягів ринку становило 58%, у Закарпатській - 60%, в Івано- Франківській - 80%.

Натомість падіння площі проданих земель не завжди призводило до падіння обсягу ринку в грошовому вимірі, адже номінальні ціни після повномасштабного вторгнення зросли.

Якщо середньозважена ціна в Україні до повномасштабного вторгнення була 30,7 тис. грн/га, то ціна у 2023 році становила 37,0 тис. грн/га, тобто на 21% більше. Як і обсяги транзакцій, ціни на сільськогосподарську землю змінювалися нерівномірно за регіонами України.

Найбільше ціни на сільськогосподарську землю зросли в західних регіонах України, де зростання становило від 20 до 40%, залежно від регіону. Натомість найменше зростання відбулося в східних областях - максимум до 10%.

Серед областей, де продовжуються активні бойові дії, виділяється Херсонська область, у якій ціни на сільгоспземлю зросли на 32%. Головні причини цього - низька база для порівняння, оскільки ціни в Херсонській області до

повномасштабного вторгнення становили лише 23,8 тис. грн/га, а також мала кількість транзакцій.

Так, за друге півріччя 2023 року в Херсонській області було укладено лише 80 угод. За такої кількості угод середнє значення може суттєво залежати від незначної кількості угод, укладених за високою ціною.

Низька база для порівняння також може слугувати основною причиною зростання ціни на 22% в Миколаївській області, адже до повномасштабного вторгнення середньозважена ціна в цьому регіоні складала лише 25,4 тис.

грн/га.

Аномальною також виглядає зміна ціни в Одеській області, де ціни у 2023 році впали до 31,8 тис. грн/га з 35,2 тис. грн/га до повномасштабного вторгнення.

Стан земельного ринку в 2023 році

Відновлення ринку земель сільськогосподарського призначення після тимчасової зупинки внаслідок повномасштабної агресії рф триває.

У 2023 році обіг земель зріс на 58% до 172,9 тис. га порівняно з 2022 роком. У четвертому кварталі 2023-го кількість та площа транзакцій з сільгоспземлями була найвищою протягом 2023 року: 23,8 тис. угод сукупною площею 53,9 тис. га.

За інформацією Держгеокадастру всього з моменту відкриття ринку земель було укладено 195,9 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 432,2 тис. га. Отже, станом на 1 січня 2024 року в обігу перебувало 1,05% від усіх сільгоспземель України.

У четвертому кварталі 2023 року кількість та площа угод з сільгоспземлею була найвищою протягом 2023 року: 23,8 тис. угод сукупною площею 53,9 тис. га.

У порівнянні з третім кварталом ринок купівлі-продажу зріс на 10,2% за кількістю угод і на 23,9% за площею земель в обігу.

У порівнянні з першим кварталом зростання в останньому кварталі становило 52,2% за кількістю транзакцій та 69,7% за площею земель в обігу.

У грудні 2023 року було укладено 8,2 тис. угод сукупною площею 19,8 тис. га. За кількістю угод, у порівнянні з листопадом ринок зріс на 2%, в той час, як за обсягом площ - на 12%.

Станом на 1 січня 2024 року в обігу перебувало 1,05% від всіх c/г земель України.

Лідерами за кількістю земель в обігу є Харківська (1,9%), Івано-Франківська (1,74%) і Полтавська (1,65%) області. Найнижчу частку земель в обігу мають Донецька (0,35%) та Луганська (0,31%) області, більшість територій яких окуповані росією ще з 2014 року.

Яка земля в обігу

За підсумками четвертого кварталу 2023 року 94% угод купівлі-продажу укладались з землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які до липня 2021 року були повністю під мораторієм (48% угод) та землями для ведення особистого селянського господарства, які були під мораторієм частково (47% угод).

Через більшу середню площу ділянки "товарні" землі займали 65% від усього обігу сільгоспземель, в той час, як сукупна площа проданих "земель ОСГ" становила 26%. Загалом розподіл транзакованих земель за цільовим призначенням є сталим, та суттєво не варіювався впродовж 2023 року.

У грудні 2023 року зросла кількість угод, укладених щодо земель для ведення фермерського господарства: 3% від укладених угод мали відповідне цільове призначення, а сукупна площа таких ділянок сягнула 19% від загальної площі проданих земель.

Товарні землі займали 52% від кількості угод і 61% від площі угод, укладених у грудні 2023 року, в той час, як землі

ОСГ за кількістю угод мали частку на рівні 42% і лише 19% за площею транзакованих земель.

Ринок оренди втричі більший за ринок купівлі-продажу

У четвертому кварталі 2023 року три найпоширеніші типи правочинів із сільськогосподарськими землями - це спадщина (40%), оренда (43%) та купівля-продаж (12%), які становлять 95% від всіх правочинів.

При цьому сукупна площа угод оренди переважає площу угод купівлі-продажу у 3,5 раза. У порівнянні із попереднім періодом, у 4 кв. 2023 р. зросла кількість усіх типів правочинів, за виключенням договорів міни. Найбільше у процентному виразі зросла іпотека - з 136 до 358 договорів.

Кількість договорів оренди також суттєво зросла у порівнянні із попереднім кварталом: до 203 тис. га проти 141 тис. га, однак залишається суттєво меншою за кількість договорів оренди в другому кварталі (310 тис. га).