Сили ЗСУ знищили п'ять російських дронів на Авдіївському напрямку (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України на Авдіївському напрямку виявили та успішно знищили п'ять ворожих дронів. Цей процес був зафіксований на відео.
Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада.
Бійцям вдалося виявити три російські дрони-камікадзе "Ланцет" і два розвідувальні безпілотники ZALA.
На відео - бойова робота зенітників 47 окремої механізованої бригади.
Зазначається, що українським воїнам вдалося ліквідувати ворожі цілі на Авдіївському напрямку.
Нагадаємо, втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових.
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