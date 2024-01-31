Удар по центру Покровська: поліція показала перше відео після обстрілу [ Редагувати ]
У середу, 31 січня, правоохоронці опублікували відео кадрів перших хвилин після російського ракетного удару по центру Покровська в Донецькій області.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Рятували важкопоранених. Відео роботи парамедиків поліції на місці ракетного удару в Покровську 30 січня ворог завдав два удари по місту.
Зазначається, що війська рф атакували місто ракетами С-300 та "Іскандер-М".
Унаслідок обстрілів поранення дістали 8 цивільних осіб. Найстаршому пораненому 64 роки, наймолодшому - 27. На місцях влучень парамедики поліції надавали невідкладну допомогу постраждалим і доправляли їх до лікарні.
Руйнувань зазнали будинки, підприємство та залізнична інфраструктура.
Раніше ми писали про те, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.
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