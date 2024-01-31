31 січня у Гаазі було оголошено рішення щодо визнання порушень частин Конвенції про заборону фінансування тероризму з боку росії. Це важливе рішення прийнято у справі, яку ініціювала Україна, стосовно порушень фінансових аспектів боротьби з тероризмом. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

В міжнародному суді заявили, що рф, зокрема, не проводила розслідування фінансової підтримки незаконних збройних формувань на території окремих районів Донецької та Луганської областей в Україні у 2014 році.

При цьому у зачитаному головою суду Джоан Донох’ю рішенні не було вказано про призначення компенсацію, про що йшлося у вимогах української сторони у позові.

Крім того, суд в Гаазі не став виносити конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності рф за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року.

Таким чином суд ООН сьогодні підтвердив меншу частину звинувачень з боку української сторони до росії у справі про фінансування тероризму.

Раніше ми писали про те, що США та Німеччина виступають за те, щоб відкласти запрошення України до НАТО.