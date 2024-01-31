Українська делегація провела черговий раунд переговорів з Італією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс президента України.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Співрозмовники розпочали обговорення структури проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.

Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

27 грудня США оголосили про передачу Україні останнього у 2023 році пакету військової допомоги на $250 млн. Білий дім попереджав, що без схвалення Конгресу більше не зможе спрямовувати військову допомогу Україні.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Переговори між демократами та республіканцями у Сенаті США щодо надання військової допомоги Україні опинилися під загрозою зриву. Сталося це після того, як Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців на президентських виборах, публічно розкритикував такий компроміс через події у Техасі, це місцева влада вступила у конфлікт з центральною через мігрантів і захист кордону з Мексикою.

Дональд Трамп неодноразово говорив, що якщо його знову оберуть президентом, припинить російську агресію проти України впродовж 24 годин.

Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.