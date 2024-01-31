Влада росії заявила, що тимчасово окупований Крим 31 січня, нібито став метою атаки десятками ракет. Цю інформацію повідомило міністерство оборони рф у Telegram, а також "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

За інформацією міноборони рф, у бік Криму нібито запустили 20 авіаційних ракет. В атаці звинуватили Україну.

У повідомленні відомства країни-агресора йдеться:

Засоби ППО знищили 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще три над Кримським півостровом.

Також у міністерстві уточнили, що уламки впали на територію військової частини у районі від н.п. Любимівка.

Развожаєв заявив про те, що в районі Севастополя "збили більше шести ракет". Він також поскаржився на падіння уламків, через що "пошкоджено будівлі".

Нагадаємо, втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових.