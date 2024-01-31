Окупанти заявили про обстріл Криму [ Редагувати ]
Влада росії заявила, що тимчасово окупований Крим 31 січня, нібито став метою атаки десятками ракет. Цю інформацію повідомило міністерство оборони рф у Telegram, а також "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.
За інформацією міноборони рф, у бік Криму нібито запустили 20 авіаційних ракет. В атаці звинуватили Україну.
У повідомленні відомства країни-агресора йдеться:
Засоби ППО знищили 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще три над Кримським півостровом.
Також у міністерстві уточнили, що уламки впали на територію військової частини у районі від н.п. Любимівка.
Развожаєв заявив про те, що в районі Севастополя "збили більше шести ракет". Він також поскаржився на падіння уламків, через що "пошкоджено будівлі".
Нагадаємо, втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових.
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