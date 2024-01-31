Бронетранспортери, танки, снаряди: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли два десятки бронетранспортерів, три танки для розмінування WISENT 1 та снаряди для системи ППО IRIS-T. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримають:
- 24 бронетранспортери (загалом 48);
- 4 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (73);
- ракети для систем ППО IRIS-T;
- 3 танки для розмінування WISENT 1 (19);
- 1 мостоукладач із запчастинами BEAVER (15);
- 14 протимінних тралів для танків (25);
- 1 морська систему для розмінування;
- 1 система відеоспостереження Satcom (2);
- 4 автомобілі для прикордонної служби (252);
- 1040 155-мм артснарядів (46 010);
- 194 000 індивідуальних пайків харчування тощо (205 000);
- 450 протиковзних ланцюгів (вдягаються на колеса).
Крім того, ФРН планує передати Україні 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 с запчастинами, 16 протимінних тралів для танків.
Нагадаємо, Німеччина схвалила військову допомогу Україні на 7 млрд євро в 2024 році.
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