Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли два десятки бронетранспортерів, три танки для розмінування WISENT 1 та снаряди для системи ППО IRIS-T. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримають:

24 бронетранспортери (загалом 48);

4 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (73);

ракети для систем ППО IRIS-T;

3 танки для розмінування WISENT 1 (19);

1 мостоукладач із запчастинами BEAVER (15);

14 протимінних тралів для танків (25);

1 морська систему для розмінування;

1 система відеоспостереження Satcom (2);

4 автомобілі для прикордонної служби (252);

1040 155-мм артснарядів (46 010);

194 000 індивідуальних пайків харчування тощо (205 000);

450 протиковзних ланцюгів (вдягаються на колеса).

Крім того, ФРН планує передати Україні 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 с запчастинами, 16 протимінних тралів для танків.

Нагадаємо, Німеччина схвалила військову допомогу Україні на 7 млрд євро в 2024 році.