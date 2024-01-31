Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто долучився до ударів по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. Він опублікував відео з влучаанням ракети по наземній цілі та вибухом.

А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності! Разом - до перемоги!

За даними джерел, удар по аеродрому "Бельбек" завдали крилатими ракетами Storm Shadow або Scalp.