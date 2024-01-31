Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ Семенченка [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.
Звільнити СЕМЕНЧЕНКА Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
За словами джерел, Семенченка звільнили через скандал зі стеженням за співробітниками проекту "Бігус.інфо", у результаті якого з'явилося відео, як працівники ЗМІ вживають наркотики.
11 жовтня 2019 року Зеленський призначив Семенченка уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади.
У жовтні 2022 року глава держави призначив Семенченка став начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.
Нагадаємо, у листопаді Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.
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