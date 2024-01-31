У Міненерго пояснили, за якої суми заборгованості вимикатимуть споживачам світло [ Редагувати ]
Постачальники електроенергії не відключатимуть світло споживачам, борг яких за електропостачання буде нижчим за половину прожиткового мінімуму, тобто 1514 грн. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук.
Поки що на законодавчому рівні не визначено мінімальну суму боргу, при якій можуть відключити енергопостачання. Однак, згідно з ринковими умовами, підключення повторне (після відключення) відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менша за половину прожиткового мінімуму, тобто 1514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу - оплачує також і підключення. Тому логічно, що компанії не відключатимуть, ймовірно, світло тим споживачам, у кого ця сума заборгованості менша.
Згідно з постановою Кабміну, спочатку постачальник електроенергії має повідомити споживача про заборгованість та можливе відключення світла.
Впродовж 10 днів триватимуть консультації щодо того, чи готовий споживач одразу сплатити борг. Передбачена можливість укласти додатковий договір щодо реструктуризації боргу, де буде визначено графіки погашення та суми платежів.
Нагадаємо, 29 грудня Кабмін скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення заборгованості та пені за житлово-комунальні послуги для населення.
Компанія-енергопостачальник Yasno заявила, що з 29 січня починає відключати боржників.
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