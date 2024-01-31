Україна вже в середу, 31 січня, може отримати новітні американські малогабаритні високоточні бомби наземного базування GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Про це з посиланням на джерела повідомило видання Politico.

Відправку GLSDB в Україну схвалили після успішних випробувань цих снарядів над Мексиканською затокою у Флориді 16 січня.

Про те, що американські боєприпаси GLSDB вже прямують до ЗСУ повідомила на прессконфереції у Києві і заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

США продовжують надавати Україні підтримку, зокрема нові інвестиції, нові системи озброєння, такі як Small Diameter Bomb (бомби малого діаметра - ред.), які вже їдуть на фронт. А також відновлення оборонної промисловості для забезпечення тривалої боротьби проти тих, хто хоче вкрасти нашу свободу.

Компанія Boeing восени 2022 року запропонувала США придбати та надіслати Україні ракети GLSDB. Ракети GLSDB випускають компанії Boeing та Saab Group. Дальність ракет становить 150 км. Ракети GLSDB можна запускати з установок HIMARS, які стоять на озброєнні української армії.

GLSDB складається з бомби малого діаметра GBU-39 та ракетного двигуна M26. Вартість боєприпасу - лише $40 тис., а двигун M26 дуже поширений, що робить виробництво снаряда недорогим і доступним. GLSDB знаходиться у розробці з 2019 року, над нею працюють Boeing та SAAB AB.

Дальність польоту GLSDB становить майже 150 км, що дозволить ЗСУ вражати цілі глибоко в російському тилу.

Починаючи з березня 2023 року, міністерство оборони рф щонайменше чотири рази повідомляло про перехоплення реактивних снарядів GLSDB, востаннє - 26 жовтня.

Джерела Reuters стверджують, що США не постачали Україні жодної "розумної бомби". Водночас вони були у переліку озброєння, які США передавали Києву лютому 2023 року.

Наразі в Україну поставляються ракети GMLRS дальністю 70 км та ракети ATACMS з дальністю дії до 300 км.