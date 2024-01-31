Євросоюз поставить Україні трохи більше 500 тис. артилерійських боєприпасів до березня замість обіцяного 1 млн. Про це на прес-конференції за підсумками засідання міністрів оборони ЄС у Брюсселі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

З березня 2023 року ЄС вже направив 330 тис. боєприпасів, незабаром планується поставити ще 200 тис., тобто план буде виконано на 52%, наголосив Боррель.

До кінця року обсяг поставлених боєприпасів перевищить один мільйон, оскільки планується відправити ще 630 тисяч.

За словами Жозепа Борреля, з початку російського вторгнення в Україну країни ЄС передали Києву зброї на 28 млрд євро.

Ця цифра зростає, цього року ми очікуємо, що вона досягне 21 мільярд євро лише за один рік.

Про рішення поставити Україні 1 млн артилерійських боєприпасів Жозеп Боррель повідомив у березні 2023 року. Bloomberg писав, що план не вдалося виконати через затримки виробництва та побоювання з приводу виснаження запасів країн ЄС.

У 2024 році Євросоюз планує виробити від 1,3 млн до 1,4 млн снарядів, повідомляв єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання ЗСУ 155-мм снарядів на 142 млн євро.