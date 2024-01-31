У росії припинили роботу Avast та CCleaner [ Редагувати ]
Чеська компанія Avast Software, яка є розробником популярного безкоштовного антивірусу Avast і програми очищення та оптимізації системи CCleaner, заявила про ухід з російського ринку.
На російському ресурсі підтримки компанія оголосила, що "через регулювання експорту через нещодавні події ми не можемо надавати наші послуги або підтримку користувачам у росії та Білорусі".
Користувачі у рф почали повідомляти про перші проблеми із роботою антивірусу 29 січня. Під час запуску Avast з'являлося повідомлення:
К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем текущем местоположении.
Перестали працювати як мобільні версії програми, так і програми для ПК. Також Avast Software закрила сайт для відвідувачів з росії.
Avast припинила продаж своїх продуктів на території росії в березні 2022 року, після початку збройного вторгнення росії в Україну, однак робота вже куплених ліцензій тоді не була обмежена.
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