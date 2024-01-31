Чеська компанія Avast Software, яка є розробником популярного безкоштовного антивірусу Avast і програми очищення та оптимізації системи CCleaner, заявила про ухід з російського ринку.

На російському ресурсі підтримки компанія оголосила, що "через регулювання експорту через нещодавні події ми не можемо надавати наші послуги або підтримку користувачам у росії та Білорусі".

Користувачі у рф почали повідомляти про перші проблеми із роботою антивірусу 29 січня. Під час запуску Avast з'являлося повідомлення:

К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем текущем местоположении.

Перестали працювати як мобільні версії програми, так і програми для ПК. Також Avast Software закрила сайт для відвідувачів з росії.

Avast припинила продаж своїх продуктів на території росії в березні 2022 року, після початку збройного вторгнення росії в Україну, однак робота вже куплених ліцензій тоді не була обмежена.