Колишнього "губернатора" Севастополя Дмитра Овсяннікова затримали в Лондоні у справі про порушення санкцій. Про це 31 січня повідомила газета The Times з посиланням на заяву британського Управління по боротьби зі злочинністю (NCA).

Як стверджує газета, колишній гауляйтер Овсянніков був затриманий у себе вдома в Лондоні ще 22 січня. Його справу має розглянути Королівський суд Саутуорка 20 лютого.

Дмитра Овсяннікова звинувачують у порушенні санкцій та відмиванні грошей. Він відкривав рахунок у банку HBOS у Лондоні у лютому 2023 року чи раніше. Його також звинувачують у тому, що на його рахунок внесли чотири платежі на загальну суму 65 тис. фунтів стерлінгів ($83 тис.), а також у зберіганні 77,5 тис. фунтів ($98,6 тис.) "кримінальних коштів".

У NCA заявили, що Овсянніков "є особою, щодо якої діють британські санкції, що накладає обмеження на доступ до грошей та фінансових послуг". Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС, однак у лютому 2023 року його виключили з цього списку. При цьому влада Сполученого Королівства з нього санкції не знімала.

На посаді гауляйтера Севастополя Дмитро Овсянніков працював у 2017-2019 роках. Пізніше обійняв посаду заступника міністра промисловості та торгівлі росії.

У листопаді 2020 року він влаштував бешкет в аеропорту Іжевська і був затриманий. Щодо Дмитра Овсяннікова склали адміністративний протокол. Згодом його оштрафували, зняли з посади заступника міністра та виключили з партії "Единая Россия".