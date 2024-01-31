У Лондоні затримали колишнього "губернатора" Севастополя Овсяннікова - The Times [ Редагувати ]
Колишнього "губернатора" Севастополя Дмитра Овсяннікова затримали в Лондоні у справі про порушення санкцій. Про це 31 січня повідомила газета The Times з посиланням на заяву британського Управління по боротьби зі злочинністю (NCA).
Як стверджує газета, колишній гауляйтер Овсянніков був затриманий у себе вдома в Лондоні ще 22 січня. Його справу має розглянути Королівський суд Саутуорка 20 лютого.
Дмитра Овсяннікова звинувачують у порушенні санкцій та відмиванні грошей. Він відкривав рахунок у банку HBOS у Лондоні у лютому 2023 року чи раніше. Його також звинувачують у тому, що на його рахунок внесли чотири платежі на загальну суму 65 тис. фунтів стерлінгів ($83 тис.), а також у зберіганні 77,5 тис. фунтів ($98,6 тис.) "кримінальних коштів".
У NCA заявили, що Овсянніков "є особою, щодо якої діють британські санкції, що накладає обмеження на доступ до грошей та фінансових послуг". Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС, однак у лютому 2023 року його виключили з цього списку. При цьому влада Сполученого Королівства з нього санкції не знімала.
На посаді гауляйтера Севастополя Дмитро Овсянніков працював у 2017-2019 роках. Пізніше обійняв посаду заступника міністра промисловості та торгівлі росії.
У листопаді 2020 року він влаштував бешкет в аеропорту Іжевська і був затриманий. Щодо Дмитра Овсяннікова склали адміністративний протокол. Згодом його оштрафували, зняли з посади заступника міністра та виключили з партії "Единая Россия".
по темі
За допомогою променю концентрованого світла вдалося збити дрон на льоту. Які переваги лазера перед іншими видами зброї та чому він може зробити революцію на полі бою?
У середу, 31 січня, Швейцарія прийняла рішення приєднатися до 12-го пакету санкцій, запроваджених Європейським союзом проти росії
Усе через те, що поточна чисельність збройних сил в країні "занадто маленька". І у разі, якщо країна таки вступить у війну з росією - усім цивільним потрібно бути готовими до цього - попередив командувач армією генерал Патрік Сандерс.
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає множинне громадянство. Така норма діє в ста тридцяти країнах світу. Як це працює на прикладі однієї лондонської сім'ї вивчала Світлана Чернецька.
Криптобіржа Binance оголосила, що припинить будь-які операції у рублях з 31 січня 2024 року. Всі рублі на балансах користувачів будуть автоматично конвертовані в стейблкойни FDUSD за поточним курсом