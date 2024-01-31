Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на змаганнях у німецькому Коттбусі показала найкращий результат сезону у світі у стрибках у висоту - 2.04 метра! Це також повтор третього найкращого результату в кар'єрі українки. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

"Щойно чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту здобула нагороду найвищого ґатунку на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії - "International Jump Meeting" у Котбусі (Німеччина), встановивши при цьому рекорд змагань і найкращий результат сезону в світі - 2.04!

Шість з семи учасниць вже завершили боротьбу, тоді як учениця Тетяни Степанової її ще навіть не розпочинала. Останньою, хто намагався скласти конкуренцію 22-річній дніпрянці була господарка сектору Імке Оннен. Проте усі три її спроби на висоті 1.98 м виявилися невдалими, тож в залік пішов результат 1.94.

Магучіх натомість взялася штурмувати рекорд турніру і найкращий результат сезону в світі та з другої спроби досягла успіху - 2.04!", - пише НОК.

Нагадаємо, 27 серпня Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на першості світу в Будапешті.

У серпні 2023 року Ярослава Магучіх виборола для України перше за останні 10 років "золото" на першості світу з легкої атлетики та вперше в кар'єрі піднялася на найвищу сходинку світового п’єдесталу.

Магучіх - єдина українська легкоатлетка, яка здобула медаль ("бронза") на попередній Олімпіаді у Токіо.