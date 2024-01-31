Universal Music Group (UMG) та TikTok не змогли домовитися про умови нової ліцензійної угоди. Термін дії нинішньої угоди спливає 31 січня. Невдача переговорів означає, що користувачі китайської соцмережі більше не можуть використовувати музичні твори артистів, які є клієнтами Universal Music.

У відкритому листі, опублікованому після невдалих переговорів, UMG заявила, що завжди захищає інтереси артистів. Найбільший світовий лейбл повідомив, що вимагав від керівників TikTok виконання трьох пунктів:

збільшення розміру відрахувань артистам за використання музики користувачами соцмережі;

перешкоджання використанню штучного інтелекту для обробки та зміни музичних творів артистів, підписаних на лейбл;

посилення боротьби з проявами агресії серед користувачів соцмережі.

У листі UMG йдеться:

Ми працюємо над цими і схожими проблемами і з іншими нашими партнерами. Що стосується питання компенсації артистам та авторам пісень, TikTok запропонував платити нашим артистам та авторам пісень за ставкою, яка значно менша за ту, за якою платять аналогічні великі соціальні платформи.

У UMG зазначили, що на частку TikTok припадає лише 1% загального доходу лейбла, незважаючи на його базу користувачів в 1 млрд осіб.

Керівництво TikTok випустило коротке повідомлення, в якому висловило "розчарування рішенням Universal Music Group поставити власну жадібність вище за інтереси своїх артистів та авторів пісень".

Незважаючи на хибну риторику Universal, факт у тому, що вони вирішили відмовитися від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка служить безкоштовним засобом просування і розкриття їх талантів.

Нагадаємо, у листопаді уряд Непалу заборонив соціальну мережу TikTok.