Сили оборони України більше не можуть ефективно використовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS через ефективну роботу російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє американське видання Business Insider.

Як розповіли виданню експерти Фонду Карнегі Майкл Кофман і Дара Массікот, російські військові адаптувалася до систем HIMARS і вивели склади боєприпасів та логістичні вузли з зони ураження американських РСЗВ, тому удари ЗСУ з HIMARS все рідше стають успішними.

ЗСУ більше не можуть покладатися на надані США HIMARS або керовані активно-реактивні артилерійські снаряди Excalibur GPS-наведенням, оскільки ефективність цих озброєнь останнім часом суттєво спала через успіхи росії в галузі радіоелектронної боротьби.

Водночас 24 січня HIMARS вразив школу російських операторів дронів на полігоні під Іловайськом.

Також аналітики Фонду Карнегі вважають, що артилерійські боєприпаси, які постачає Захід, навряд чи зможуть підтримувати скорострільність ЗСУ, яка перевищує показник озброєнь російської армії.

Українці випускають майже 2 000 снарядів на добу, а росіяни - майже 10 000, повідомили експерти.

Це означає, що у майбутньому обсяги артилерійського вогню доведеться доповнювати безпілотниками та іншими високоточними ударними засобами... Планування має не лише розвиватися, ґрунтуючись на досвіді 2023 року, але також має враховувати адаптації та технологічні інновації на полі бою, які можуть збільшити чи компенсувати ці вимоги.

Нагадаємо, Україна вже у найближчі дні може отримати від США "розумні бомби" GLSDB, які можна запускати з HIMARS.