Рашисти вдарили авіабомбою по лікарні на Харківщині (фото) [ Редагувати ]
Російські війська влучили авіабомбою у лікарню в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 21:50 окупанти вдарили по селу Великий Бурлук Куп’янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні.
Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу.
Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. На щастя, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги", - написав очільник Харківщини.
Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину - розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом.
У ДСНС показали фото та відео ворожого удару по лікарні у Харківській області.
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