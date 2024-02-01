Російські війська влучили авіабомбою у лікарню в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 21:50 окупанти вдарили по селу Великий Бурлук Куп’янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні.

Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу.

Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. На щастя, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги", - написав очільник Харківщини.

Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину - розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом.

У ДСНС показали фото та відео ворожого удару по лікарні у Харківській області.