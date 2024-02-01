Війська рф вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед".
"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БПЛА типу Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ворожих ударних безпілотники.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сили ППО знищили ворожі "Шахеди" у Харківській області.
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