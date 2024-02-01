Місцями сніг і дощ, можливі шквали: прогноз погоди на 1 лютого [ Редагувати ]
Погода в Україні 1 лютого буде місцями зі снігом та дощем. Але опади очікуються лише у деяких регіонах нашої країни.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на заході України та у Житомирській області очікуються мокрий сніг та дощ. На решті території - хмарно з проясненнями, але без опадів.
Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря в Україні буде:
на півночі: вдень 0 +5, вночі від +1 до -2 градусів;
на сході: вдень +2 +6, а вночі від 0 до -3 градусів;
на заході: вдень +2 +6 градусів, вночі від 0 до -5 градусів;
на півдні: вдень +4 +7, а вночі від 0 до -3 градусів;
у центрі: вдень +3 +8, а вночі від +1 до -3 градусів.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +3 +5 градусів, а вночі близько нуля.
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