Погода в Україні 1 лютого буде місцями зі снігом та дощем. Але опади очікуються лише у деяких регіонах нашої країни.

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на заході України та у Житомирській області очікуються мокрий сніг та дощ. На решті території - хмарно з проясненнями, але без опадів.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні буде:

на півночі: вдень 0 +5, вночі від +1 до -2 градусів;

на сході: вдень +2 +6, а вночі від 0 до -3 градусів;

на заході: вдень +2 +6 градусів, вночі від 0 до -5 градусів;

на півдні: вдень +4 +7, а вночі від 0 до -3 градусів;

у центрі: вдень +3 +8, а вночі від +1 до -3 градусів.

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +3 +5 градусів, а вночі близько нуля.