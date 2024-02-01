Україна розраховує, що на саміті НАТО буде ухвалено історичне рішення [ Редагувати ]
У Києві відбулася зустріч глави Офісу президента України Андрія Єрмака із заступником державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Обговорювалися очікування від саміту НАТО.
Єрмак подякував США за потужну оборонну та економічну допомогу. Він наголосив, що продовження цієї комплексної підтримки є критично важливим для досягнення перемоги України.
"Минулий рік став рекордно активним для розвитку україно-американських відносин. Президент України, його команда налаштовані і надалі підтримувати високу динаміку двостороннього діалогу, який зміцнює здатність України вести ефективну боротьбу з агресором", - сказав керівник Офісу президента.
Єрмак розповів про ситуацію на фронті та про те, що українським військам терміново потрібна зброя та військова техніка. Він наголосив, що продовження військової допомоги США є критично важливим для України. Також глава офісу підкреслив, що Україна рішуче налаштована на повернення всіх вояків, які перебувають у ворожому полоні.
Окремо обговорювалися очікування від саміту НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.
"Президент України та наші громадяни розраховують, що на саміті НАТО будуть оцінені зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції та ухвалено історичні рішення щодо нашої держави", - зазначив керівник Офісу глави держави.
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