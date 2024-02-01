Знищена техніка росіян та понад 200 дронів: яка ситуація на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки та 233 ворожих дронів різних типів.
Про це повідомляє в Facebook Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Загалом, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” ворог завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, провів 38 бойових зіткнення та здійснив 1066 артобстрілів.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.
Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.
На Шахтарському напрямку українські захисники та захисниці відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Втрати ворога
Загальні втрати російської армії у живій силі склали 403 особи.
Також українські бійці знищили 39 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
3 танки;
6 ББМ;
9 артсистем;
2 РСЗВ;
1 СПГ (АГС);
13 автомобілів;
5 одиниць спеціальної техніки.
Сили оборони також знищили 3 склади боєприпасів росіян.
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