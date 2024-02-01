Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з найбільших церковних свят, яке пов'язане з подіями земного життя Пречистої.

Свято Благовіщення у православних християн входить до числа двунадесятих, тобто, дванадцяти найважливіших після Великодня. Після прийняття Православною церквою України новоюліанського календаря всі дати неперехідних свят змістилися. Розповідаємо, якого числа Благовіщення випадає цього року, а також про його правила, заборони та прикмети.

Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з православних свят, присвячене подіям земного життя Ісуса Христа і Діви Марії. Відзначати його почали ще в III столітті, а спочатку воно називалося "Звіщення", "Привітання Марії", "Зачаття Христа".

Благовіщення - це "блага звістка". За переказами, цього дня Діві Марії з'явився архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що Вона незабаром народить Спасителя: "Радуйся, Благодатна! Господь із тобою! Благословенна ти між жінками!" Саме з цього моменту і починається втілення в життя задуму Божого - відкрити віруючим дорогу в Царство Боже.

Епізод, коли архангел Гавриїл сповістив новину Пречистій Марії, є частим сюжетом на церковних фресках. Найдавнішими в Україні є зображення Благовіщення на фресці та мозаїці в Софії Київській, які датуються XI століттям.

Коли Благовіщення буде у 2024 році за старим і новим календарем

Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають за 9 місяців до Різдва Христового. Традиційно святкували Благовіщення 7 квітня, але після переходу Православної церкви України на новий календар, дата зсунулася - за новим стилем Благовіщення у 2024 році випадає на 25 березня.