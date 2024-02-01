Внаслідок вчорашніх вибухів у Криму, зокрема у районі аеродрому "Бельбек", були певні об'єкти. Але для встановлення точних наслідків потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери і так далі. І вчора був один з таких випадків, аеродром "Бельбек, зокрема", - зазначив речник.

Він додав, що вчора були уражені об'єкти на аеродромі "Бельбек", але речник не назвав, які саме були наслідки ударів.

"Вчора підтвердженням цього було ураження певних об'єктів на півострові. Є різна інформація, навіть з російських джерел. Але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Ну, і хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", - заявив Ігнат.

Речник додав, що загарбники використовують близько 5 летовищ у Криму для атак України. Ігнат також наголосив, що не коментуватиме заяви росіян про те, що Крим нібито був атакований 24 ракетами.