Ігнат про удари по Криму: були уражені об'єкти, треба дочекатися підтвердження [ Редагувати ]
Внаслідок вчорашніх вибухів у Криму, зокрема у районі аеродрому "Бельбек", були певні об'єкти. Але для встановлення точних наслідків потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери і так далі. І вчора був один з таких випадків, аеродром "Бельбек, зокрема", - зазначив речник.
Він додав, що вчора були уражені об'єкти на аеродромі "Бельбек", але речник не назвав, які саме були наслідки ударів.
"Вчора підтвердженням цього було ураження певних об'єктів на півострові. Є різна інформація, навіть з російських джерел. Але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Ну, і хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", - заявив Ігнат.
Речник додав, що загарбники використовують близько 5 летовищ у Криму для атак України. Ігнат також наголосив, що не коментуватиме заяви росіян про те, що Крим нібито був атакований 24 ракетами.
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