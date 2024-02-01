Умєров заявив, що Україна виробить в цьому році сотні тисяч дронів [ Редагувати ]
У цьому році Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України планує укласти контракти на виробництво "сотень тисяч" дронів.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з виробниками безпілотників, організованої defense tech кластером Brave1.
За його словами, наступні роки передбачають значний ріст кількості дронів на фронті, і "Агенція оборонних закупівель" вже наразі укладає довгострокові контракти.
Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Противник добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує противника тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції, — сказав Умєров.
У ході зустрічі, в якій приймали участь представники понад 120 компаній, було зафіксовано істотне збільшення українського виробництва дронів у 2023 році. Зокрема, 67 моделей українських безпілотників отримали кодифікацію, а 58 уклали державні контракти. У цій галузі діє більше 200 українських компаній, що працюють як виробники безпілотників, так і постачальники послуг та продуктів для цього сектору.
До обговорення також долучилися заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, заступник міністра Дмитро Кліменков і директорка державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова.
Нагадаємо, після переробки Кабінет міністрів України представив новий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби до Верховної Ради.
по темі
Уряди України та Данії планують організувати Форум оборонних індустрій, який зосередиться на спільних проєктах з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА)
200 мільйонів фунтів передбачено на виробництво бойових дронів для України
Лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazank" Ласло Тороцкоі заявив претензії до українського Закарпаття
У пʼятницю, 26 січня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив заяву
У середу, 24 січня, в Ужгороді відбувається зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо