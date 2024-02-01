У цьому році Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України планує укласти контракти на виробництво "сотень тисяч" дронів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з виробниками безпілотників, організованої defense tech кластером Brave1.

За його словами, наступні роки передбачають значний ріст кількості дронів на фронті, і "Агенція оборонних закупівель" вже наразі укладає довгострокові контракти.

Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Противник добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує противника тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції, — сказав Умєров.

У ході зустрічі, в якій приймали участь представники понад 120 компаній, було зафіксовано істотне збільшення українського виробництва дронів у 2023 році. Зокрема, 67 моделей українських безпілотників отримали кодифікацію, а 58 уклали державні контракти. У цій галузі діє більше 200 українських компаній, що працюють як виробники безпілотників, так і постачальники послуг та продуктів для цього сектору.

До обговорення також долучилися заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, заступник міністра Дмитро Кліменков і директорка державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Нагадаємо, після переробки Кабінет міністрів України представив новий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби до Верховної Ради.