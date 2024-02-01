Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив свою впевненість у тому, що лідери держав та урядів країн-членів Євросоюзу зможуть досягти угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це він сказав після прибуття на засідання Європейської ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми хочемо завершити те, що ми почали в грудні. Ми хочемо убезпечити фінансову допомогу для України. Ми говорили про це тижні і місяці, але я вірю, що сьогодні ми будемо здатні досягти домовленостей, – розповів канцлер Німеччини.

Шольц зауважив, що країни Євросоюзу мають намір "забезпечити фінансову допомогу Україні". Він підкреслив важливість того, щоб "в Європі ми надавали допомогу один одному та виявляли солідарність". Канцлер також зробив акцент на необхідності забезпечення військової підтримки Україні.

Нагадаємо, 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.