Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відзначив, що на даному етапі у нього немає підстав вважати, що на борту збитого Іл-76 знаходилися українські військовополонені, так само як і немає обґрунтованих доказів для того, щоб заперечувати це.

За його словами, це є лише однією з численних інформаційних кампаній, які розпочали російські представники проти України. Про це заявив омбудсмен "Голосу Америки".

"Ми вимагаємо міжнародного розслідування. Щодо тіл військовополонених — якщо б вони реально були на борту, вони б точно були поряд з уламками, і росія б це використовувала. Цього не сталося — отже не було що показувати, напевно. Я відчуваю дежавю — один в один співпадіння з трагедією в Оленівці. Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених", - сказав омбудсмен.

Лубінець висловив припущення, що ця авіакатастрофа могла бути спрямована на дискредитацію військової допомоги, яку отримує Україна.

"Зверніть увагу на миттєвість реакції з боку чиновників, парламентарів рф. Чи можуть вони так швидко без узгодження реагувати? За годину після падіння літака спікер Думи вже зробив заяву. І зверніть увагу, до кого вони звертаються: Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати — на першому місці за наданням військової допомоги, Німеччина — на другому. Зі свого боку, я одразу написав термінового листа на Організацію Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми чекаємо результатів прозорого всебічного міжнародного розслідування", - розповів омбудсмен.

Нагадаємо, російська сторона використовує ситуацію з падінням літака Іл-76 як засіб для уповільнення передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.