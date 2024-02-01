В Криму затопили ракетний катер "Івановєц", - ГУР (відео) [ Редагувати ]
Протягом ночі з 31 січня на 1 лютого 2024 року бійці спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили ураження ракетного катера "Івановєць" Чорноморського флоту рф.
За інформацією ГУР, вартість втраченого корабля державою-агресором приблизно оцінюється у $60-70 мільйонів доларів.
"Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.
Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув", - йдеться у повідомленні.
Російська пошуково-рятувальна операція в районі Донузлави, за попередньою інформацією, завершилася безуспішно.
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