"Ефективна робота "Енергоатома" на ринку урану та послуг з його конверсії та збагачення надала Україні можливість не лише позбутися залежності від російського ядерного палива, а й заощадити значні кошти", - повідомила компанія із посиланням на голову НАЕК Петра Котіна.

Ухвалені компанією у 2022-2023 роках рішення щодо збільшення закупівлі урану та послуг з його конверсії та збагачення, а також завчасно проведені переговори й укладені контракти з міжнародними партнерами "Енергоатому" в особі британської Urenco та канадської CAMECO принесли наразі позитивні результати.

"По-перше, ми спокійно і без шкоди повністю відмовилися від ядерних матеріалів і супутніх послуг російського походження. По-друге, на різниці світових цін на ці продукти (від часу проведення закупівель і донині вони в середньому зросли більш ніж на третину) ми економимо близько 2,3 млрд грн", - зазначив Котін.

Як поінформували в НАЕК, глобальне відродження ядерної генерації спричинило невпинне зростання цін на уран і послуги з його конверсії та збагачення, якы вже б’ють світові рекорди.

"Тому підписані "Енергоатомом" контракти з компаніями Urenco та CAMECO гарантують довготривалу безперебійну роботу вітчизняної ядерної генерації", - додали в компанії.

Urenco, зокрема, постачатиме "Енергоатому" послуги зі збагачення урану до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року; CAMECO впродовж 2024-2035 років на 100% задовольнятиме потреби "Енергоатому" у гексафториді природного урану (UF6), постачаючи його та надаючи послуги з конверсії.