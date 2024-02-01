Віднедавна декларації всі посадовці та чиновники знову мають показувати публічно. ДБР уже виявило перших порушників і взяло їх у розробку.

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, розповів кореспондентці "Подробиць" про те, що ця кампанія є унікальною та пояснив чому.

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

"Ця кампанія декларування – вона унікальна, бо перетнулися 3 кампанії – за 21-й, 22-й і 23-й роки. З 12 жовтня, коли набрав чинності закон, яким відновлено декларування, тривала кампанія декларування за 21-22 рр, вона закінчилася 31 січня 2024 року. А 1 січня стартувала кампанія декларування за 23-й рік, яка закінчиться 31 березня 2024 року. Тобто це унікальна кампанія", - сказав він.

Також Ситник зазначив, що всього подано майже 1,5 млн декларацій за 2 роки. За 2021-й рік подано 744 тисячі декларацій, за 2022 - 712 тисяч декларацій. Частина декларантів не подавала декларації, вони були вилучені з публічної частини реєстру, тому що на період воєнного стану звільнені від обов’язку подавати декларації з безпекових питань.

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

"Зараз ми аналізуємо, хто не подав декларації. Встановлено зараз, що, якщо ми говоримо про членів парламенту, то частина членів парламенту перебувають у СІЗО, тому вони фізично не змогли подати декларації. Частину депутатів було вилучено з публічної частини реєстру і вони не подавали декларації, тому що скористалися цією нормою, яка дає можливість не подавати декларації певним категоріям осіб під час військового стану. І 2 депутати не подали декларації – це депутат Олександр Пономарьов і депутат Сергій Рудик. Причини, чому не подали, ми будемо з’ясовувати. Нагадаю, за неподачу декларації передбачена кримінальна відповідальність", - йдеться в заяві.

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