В одній з країн можуть скасувати виплати для всіх українців [ Редагувати ]
Міністр соціального захисту населення Ірландії Хізер Хамфріс заявила про можливість скорочення соціальних виплат для всіх українців, що проживають у державному житлі, незалежно від часу прибуття. Згідно із новими правилами, які набудуть чинності у лютому, зменшення виплат буде застосовано лише до новоприбулих біженців.
Про це повідомляє irishexaminer.com.
Під час виступу в Палаті представників Ірландії, Хамфріс вказала, що може бути прийнято рішення про скорочення соціальних виплат для всіх українських біженців у майбутньому. Згідно з новим законом, прийнятим нижчою палатою парламенту, тижневі виплати для новоприбулих українських біженців зменшаться з 220 євро до 38,80 євро.
Уряд також встановить 90-денний ліміт для проживання українських біженців у державних помешканнях, хоча вони збережуть право на повну виплату допомоги на дітей.
Люди повинні взяти на себе відповідальність і вирішити, що якщо вони збираються залишитися в Ірландії, то їм доведеться або знайти роботу, власне житло, або рухатися далі, – сказала міністр.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив свою впевненість у тому, що лідери держав та урядів країн-членів Євросоюзу зможуть досягти угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.
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