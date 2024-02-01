Міністр соціального захисту населення Ірландії Хізер Хамфріс заявила про можливість скорочення соціальних виплат для всіх українців, що проживають у державному житлі, незалежно від часу прибуття. Згідно із новими правилами, які набудуть чинності у лютому, зменшення виплат буде застосовано лише до новоприбулих біженців.

Про це повідомляє irishexaminer.com.

Під час виступу в Палаті представників Ірландії, Хамфріс вказала, що може бути прийнято рішення про скорочення соціальних виплат для всіх українських біженців у майбутньому. Згідно з новим законом, прийнятим нижчою палатою парламенту, тижневі виплати для новоприбулих українських біженців зменшаться з 220 євро до 38,80 євро.

Уряд також встановить 90-денний ліміт для проживання українських біженців у державних помешканнях, хоча вони збережуть право на повну виплату допомоги на дітей.

Люди повинні взяти на себе відповідальність і вирішити, що якщо вони збираються залишитися в Ірландії, то їм доведеться або знайти роботу, власне житло, або рухатися далі, – сказала міністр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив свою впевненість у тому, що лідери держав та урядів країн-членів Євросоюзу зможуть досягти угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.