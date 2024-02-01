Ілон Маск виявився найбільш переоціненим CEO США [ Редагувати ]
Журнал Fortune опублікував результати опитування, в якому генерального директора SpaceX і Tesla, а також власника соцмережі X Ілона Маска визнали найбільш переоціненим CEO в США.
За даними опитування, проведеного серед сотень керівників компаній, Маск отримав 399 голосів. Журнал просив керівників оцінити своїх колег з позначкою "найбільш переоцінений" та "найбільш недооцінений". Fortune не уточнив точну кількість відповідей на опитування.
Ілона Маска також визнавали найбільш переоціненим CEO і в попередньому опитуванні, проведеному роком раніше. На другому місці у списку знаходиться генеральний директор Disney Боб Айгер, який отримав 302 голоси.
У той час як керівника Microsoft Сатья Наделлу назвали найбільш недооціненим, він отримав 274 голоси. Варто відзначити, що Наделла утримує цей титул вже восьмий рік поспіль. Незважаючи на досягнення Маска у галузі електромобілів та комерційної космонавтики, його також критикували за занадто амбіційні цілі.
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