Олексій Арестович, колишній позаштатний радник голови Офісу президента та відомий блогер, покинув Україну 4 вересня 2023 року і зараз перебуває у Нью-Йорку (США).

За отриманими від журналістського антикорупційного центру NGL.media даними, виїзд Арестовича в Польщу через пункт пропуску Краківець-Корчова був дозволений листом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Олексій Арестович перебуває за кордоном вже практично п'ять місяців, і протягом цього часу не повертався в Україну. Раніше він виїжджав за кордон і повертався, наприклад, у травні 2023 року, коли також виїхав через Краківець за листом ГУР і повернувся наприкінці червня.

За період з лютого 2022 року, після вторгнення росіян, Олексій Арестович залишав Україну ще 7 разів, проте тривалість цих виїздів не перевищувала 9 днів. ДПСУ відмовила в наданні офіційної інформації про підстави для виїзду Арестовича, посилаючись на його приватне життя.

Проте, у ГУР заявили, що інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, екс-радник Офісу президента Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном, зробив нову скандальну заяву, яка вказує на його проросійські погляди. Він висловив думку, що після укладення миру між Україною і російською федерацією, необхідно подати спільний позов проти країн Заходу.