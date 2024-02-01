Головний бухгалтер військової частини на Київщині нарахував старшому солдату грошову винагороду у сумі 20 млн грн без належних підстав. Прокуратура виявила цей злочин, і посадовцю було повідомлено про підозру.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Підозрюваний безпідставно провів нарахування та виплату додаткової грошової винагороди старшому солдату цієї частини у розмірі 20 млн грн, чим заподіяв збитки державі на вказану суму, - встановило слідство.

Всю суму виплати вдалося повернути на рахунки військової частини. Наразі розглядається питання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила, що начальник фінансово-економічної служби, головний бухгалтер військової частини отримав підозру у вчиненні умисного невиконання службових обов'язків у воєнний час згідно з ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. У ході досудового розслідування незаконно нараховані 20 млн грн були повернуті на рахунки військової частини.

Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала чоловіка за вбивство 11-річної дівчинки. За інформацієювід правоохоронців, він наніс дитині численні ножові поранення та перетягнув тіло у канаву.