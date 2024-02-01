У Латвії заборонили спортсменам грати проти збірних росії та білорусі [ Редагувати ]
Сейм Латвії офіційно затвердив заборону спортсменам національних збірних країни виступати проти збірних росії та білорусі.
Видання Delfi повідомляє, що зміни до Закону про спорт передбачають заборону латвійським командам змагатися проти російських чи білоруських команд, якщо вони виступають під своїм прапором або в нейтральному статусі.
Крім того, документ встановлює, що Латвія не може організовувати змагання із збірними командами (дорослими, юнацькими та юніорськими), в яких російські чи білоруські збірні беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі.
У пояснювальній записці до закону вказано, що "російська зовнішньополітична доктрина використовує "м'яку силу" у відносинах з іноземними країнами, включаючи спорт як один із інструментів для досягнення своїх цілей".
Нагадаємо, у боротьбі з російськими загарбниками загинув колишній український хокеїст Денис Пашинський, який отримав тяжкі поранення внаслідок мінометного обстрілу та пізніше помер у лікарні Дніпра.
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