Постійна втома може бути наслідком недосипання, стресу та непогоди, але для підняття енергії не обов'язково вживати каву. Існують смачні та корисні продукти, які швидко відновлять ваші сили.

Fit or fun розповідає, які продукти є найкращими для підняття енергії.

Гарбузове насіння – поживна бомба, бо містить велику кількість білків, жирних кислот, вітамінів групи B та мінералів, які підтримують імунітет та надають енергії.

Авокадо – суперпродукт, багатий корисними жирами та білками, які на довше забезпечують відчуття ситості та надають довготривалу енергію.

Банани – енергетичний постачальник, що містить калій та вуглеводи, необхідні для тренувань та підтримання енергетичного балансу.

Жирна риба, така як лосось, є корисною завдяки вмісту жирних кислот омега-3, які допомагають зменшити запалення та попереджають втому.

Горіхи та насіння – комбінація жирів та білків, яка є ідеальним перекусом для підняття енергії.

Темний шоколад містить теобромін, що надає енергії без подальшого спаду, порівнянного із звичайним кофеїном.

Яйця – джерело білка та вітамінів групи B, які підтримують енергію протягом дня.

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