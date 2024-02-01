російський актор та депутат Дмитро Пєвцов, який закликав до війни проти України, отримав підозру. Пєвцов неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна.

Під час виступів в ефірах закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше ми писали про те, що Департамент кіберполіції зафіксував понад 3600 кіберзлочинів у 2023 році, а також провів 18 міжнародних спецоперацій у цій сфері.