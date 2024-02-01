"Мати вбили, а нас тягнули волоком по вулиці": жителі Авдіївки розповіли про звірства окупантів [ Редагувати ]
Жителі Авдіївки, які пережили звірства окупантів та були врятовані "білими янголами" розповіли жахливі історії. Про це повідомили в Національній поліції.
У відеосюжеті розповідається про історії жителів околиць Авдіївки, які опинились під окупацією. Смерті, грабежі та знущання – все, що принесла їм росія. Аби вижити, люди втікали та з саморобними білими прапорами пішки, під обстрілами, йшли до центра міста.
Побачивши там автомобіль "білих янголів" та знайомі обличчя поліцейських, авдіївці плакали від полегшення, що всі жахи вже позаду.
Понад 100 людей евакуювали група "Білий Янгол", військові і працівники ДСНС. А спецпідрозділи КОРД, РПОП і кримінальна поліція спільно із ЗСУ провели на околицях міста стабілізаційні заходи.
Раніше ми писали про те, що в Авдіївці лишається жити менше тисячі мирних жителів.
по темі
російський актор та депутат Дмитро Пєвцов, який закликав до війни проти України, отримав підозру
Українські військові активно утримують свої позиції на лівобережжі Дніпра
У середу, 31 січня, правоохоронці опублікували відео кадрів перших хвилин після російського ракетного удару по центру Покровська в Донецькій області
Збройні сили України на Авдіївському напрямку виявили та успішно знищили п'ять ворожих дронів
Представник ГУР Андрій Юсов розповів про те, що серед полонених, яких сьогодні обміняли, не було людей, які нібито перебували на літаку Іл-76.