Жителі Авдіївки, які пережили звірства окупантів та були врятовані "білими янголами" розповіли жахливі історії. Про це повідомили в Національній поліції.

У відеосюжеті розповідається про історії жителів околиць Авдіївки, які опинились під окупацією. Смерті, грабежі та знущання – все, що принесла їм росія. Аби вижити, люди втікали та з саморобними білими прапорами пішки, під обстрілами, йшли до центра міста.

Побачивши там автомобіль "білих янголів" та знайомі обличчя поліцейських, авдіївці плакали від полегшення, що всі жахи вже позаду.

Понад 100 людей евакуювали група "Білий Янгол", військові і працівники ДСНС. А спецпідрозділи КОРД, РПОП і кримінальна поліція спільно із ЗСУ провели на околицях міста стабілізаційні заходи.

Раніше ми писали про те, що в Авдіївці лишається жити менше тисячі мирних жителів.