Німецька залізниця нещодавно шукала ІТ-адміністратора із специфічними навичками. Користувачі помітили оголошення на офіційному сайті, в якому державне підприємство виклало вимоги до ІТ-фахівців із знанням дуже застарілих операційних систем – Windows 3.11 і MS-DOS.

Стверджується, що специфічні операційні системи пов'язані із залізничними табло, які активно використовуються в Німеччині.

За інформацією Tom's Hardware, кандидатам потрібно буде управляти комп’ютерами на базі процесорів 166 МГц та 8 МБ оперативної пам'яті. Такі ПК використовуються для відображення технічних даних поїздів у режимі реального часу.

You have MS DOS and Windows 3.11 skills?

I have a job for you

between you and me, we are talking about the german railway display boards for almost all of germany. There are still running with legacy os.