Німецька залізниця нещодавно шукала ІТ-адміністратора із специфічними навичками. Користувачі помітили оголошення на офіційному сайті, в якому державне підприємство виклало вимоги до ІТ-фахівців із знанням дуже застарілих операційних систем – Windows 3.11 і MS-DOS.

Стверджується, що специфічні операційні системи пов'язані із залізничними табло, які активно використовуються в Німеччині.

За інформацією Tom's Hardware, кандидатам потрібно буде управляти комп’ютерами на базі процесорів 166 МГц та 8 МБ оперативної пам'яті. Такі ПК використовуються для відображення технічних даних поїздів у режимі реального часу.

You have MS DOS and Windows 3.11 skills?

I have a job for youhttps://t.co/vcAitUnvbZ

between you and me, we are talking about the german railway display boards for almost all of germany. There are still running with legacy os. pic.twitter.com/VJJsbMcbGT — konkretor (@konkretor) 27 січня 2024 р.

Використання застарілого програмного забезпечення для критично важливої інфраструктури може здатися ризикованим, але це не так. Застаріле обладнання та операційні системи пройшли випробування часом та були детально досліджені та поліпшені в епоху їхнього піку.

Те саме можна сказати і про програмне забезпечення, розроблене для цих платформ – воно було вдосконалене до такої міри, що може виконувати свої завдання безперебійно. Якщо воно працює як "швейцарський годинник", то навіщо щось навмисно виправляти?

Непривабливі ОС для хакерів

Можна стверджувати, що застарілі платформи дуже рідко стають мішенню для сучасних кіберзлочинців. І це дійсно так, адже дослідження застарілих систем не вигідне для зловмисників – вони сьогодні є щось на кшталт хоббі із "ретро-заліза".

Втім, застарілі системи набагато ширше розповсюджені, ніж здається, і використовуються для запуску критично важливих систем.

Деякі виробники літаків продовжують використовувати дискети для встановлення оновлень на старих літаках. Деякі автопілоти досі працюють на процесорах Intel 386, які випускались в 1985 році. Багато кораблів досі використовують навігаційні системи на основі Windows 95.

Невідомо, чи знайшла німецька залізниця нового системного адміністратора, адже наразі запит знятий із офіційного сайту.

Раніше ми повідомляли про те, як стала відома дата виходу Windows 12.