Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях [ Редагувати ]
У четвер, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє свідчить указ президента.
Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у листопаді Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.
по темі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладатиме всіх зусиль для того, щоб повернути кожного громадянина з полону у росії.
Щодня під ворожими обстрілами Мирноград, Краматорськ та інші громади. Напередодні на Донеччині оголосили примусову евакуацію із сіл Мар'їнської та Очеретинської громад. Деталі - в нашому огляді.
Наразі Україна знаходиться в дуже складному моменті, але росію можна зупинити геополітично та фінансово
День народження Президента. Володимиру Зеленському - 46. Наша редакція зібрала ключові факти та заяви президента впродовж повномасштабного вторгнення.
З лютого уряд зменшить кількість тих, хто може претендувати на виплати. Ольга Лучек з'ясувала, наскільки потрібні переселенцям державні гроші та в яких умовах вони живуть.