Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Київ та Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) на наступному тижні.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Генеральний директор Гроссі вже вчетверте перетинає лінію фронту, щоб відвідати ЗАЕС, всі шість реакторів якої зупинені вже майже півтора року і не виробляють електроенергію, але все ще містять велику кількість ядерного палива, яке має бути збережене, в тому числі належним чином охолоджене і захищене.

Перед тим, як відправитись до ЗАЕС, Гроссі проведе переговори на високому рівні у Києві.

Зазначається, що голова МАГАТЕ на станції планує:

досягти прогресу у вирішені низки питань серед яких потенційні ризики, які пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання АЕС;

порушити питання кадрового забезпечення ЗАЕС й запросить додаткової інформації про недопущення працівників "Енергоатому" на станцію;

Я обговорю цей останній розвиток подій, коли відвідаю Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Дуже важливо, щоб станція мала кваліфікований та досвідчений персонал, необхідний для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. Кількість персоналу вже була значно скорочена з початку війни майже два роки тому.

Зокрема разом з головою МАГАТЕ до станції прибуде нова група експертів організації, яка замінить нинішню команду.

Раніше ми писали проте, що Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі протягом найближчих двох тижнів відвідає Запорізьку АЕС.