"Пам’ятаємо кожну нашу людину, яка в полоні в росії": Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У четвер, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський опублікував відео на своїй сторінці в соцмережах та заявив про те, що Україна пам’ятає кожну нашу людину, яка в полоні в росії.
Пам’ятаємо кожну нашу людину, яка в полоні в росії. Дякую нашим партнерам, які допомагають повертати українців додому. 3035 наших людей уже повернулися до рідних.
"І ця кількість лише збільшуватиметься. Усі наші обов’язково мають повернутися додому", - додав він.
Нагадаємо, що раніше Україна повернула з полону 207 військовослужбовців.
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