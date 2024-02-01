У четвер, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський опублікував відео на своїй сторінці в соцмережах та заявив про те, що Україна пам’ятає кожну нашу людину, яка в полоні в росії.

Пам’ятаємо кожну нашу людину, яка в полоні в росії. Дякую нашим партнерам, які допомагають повертати українців додому. 3035 наших людей уже повернулися до рідних.

"І ця кількість лише збільшуватиметься. Усі наші обов’язково мають повернутися додому", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Україна повернула з полону 207 військовослужбовців.