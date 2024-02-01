Чотири людини підірвались на одному боєприпасі [ Редагувати ]
У четвер, 1 лютого, у населеному пункті Снігурівської територіальної громади Миколаївської області четверо людей підірвались на невідомому боєприпасі. Про це повідомляє ДСНС України.
За даними рятувальників, інцидент трапився близько 14:00 поблизу села Євгенівка Снігурівської територіальної громади. Там на відкритій території 4 чоловіків підірвались на невідомому боєприпасі.
Як розповіли в ДСНС, двоє постраждалих дісталися до медичного закладу самостійно, одного до лікарні транспортували каретою швидкої допомоги.
Пізніше піротехніки винесли тіло загиблого чоловіка на безпечну ділянку та передали медикам.
Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі.
Раніше ми писали про те, що під обстріл потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.
Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.
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