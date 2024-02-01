У четвер, 1 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко Іван розповів про ситуацію на своєму напрямку.

Взагалі всі наступальні дії росіян, їх спроби перехвалити ініціативу напряму залежить від політичної ситуації безпосередньо в самій росії. Бо активність їх армії не повʼязана настільки, скажімо, з військовими потужностями, спроможностями чи технічним оновленням, що наказують дестабілізувати ситуацію на лінії фронту, щоб по можливості зайняти наші опорні пункти, щоб путні міг обґрунтовувати для свого населення значущості війни, мотивувати воювати.

Крім того, він зазначив, що зараз можна говорити, що лінія фронту доволі гнучка, але інтенсивність боїв зросла, вона існує, знову ж таки, будемо очікувати, наскільки спроможна російська машина стискати ту пружину.